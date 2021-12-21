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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:18325

На Сумщине бензовоз съехал в кювет

Работники группы реагирования патрульной полиции вместе с коммунальными службами оказали помощь съехавшему на обочину водителю автоцистерны.

Мужчина рассказал, что не справился с управлением, после чего транспортное средство занесло в кювет. К счастью, никто не пострадал и опасный груз не повредился, но выехать на дорогу самостоятельно не смог.

Полицейские приехали на помощь. Патрульные организовали оказание помощи коммунальными службами, ведь вытащить автоцистерну своими силами было невозможно. Инспекторы временно ограничили движение транспорта, пока не проводились работы.

Через несколько часов благодаря совместным усилиям транспортное средство удалось свернуть на дорогу.

Правоохранители призывают водителей: не теряйте бдительность, будьте внимательны на дороге, выбирайте безопасный скоростной режим, держите дистанцию, откажитесь от рискованных маневров и включайте ближний свет.

Неукоснительно соблюдайте ПДД! Если вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение, звоните по телефону «102» или сообщите об этом аварийным службам.

Полиция не только контролирует безопасность на дорогах, но и готова оказать помощь всем попавшим в беду водителям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Дтп
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