Проект решения принес на пленарное заседание сессии 23 декабря депутат от фракции «Слуга народа» Владислав Куц, внук главы сумского облсовета Виктора Федорченко.
Как отмечено в обосновании предлагаемого решения, городского голову обвиняют в «принятии противоправных распоряжений, а также наличии в его действиях нарушения прав и свобод граждан». По Единому реестру судебных дел, речь идет о вступивших в законную силу решениях, среди них – увольнение подчиненных и вынесение им выговоров, пишет Суспільне.
По просьбе прокомментировать инициативу, Владислав Куц сказал, что пока не готов озвучить это, сделает это завтра (24 декабря – ред.).
Также не смог прокомментировать проект решения об его отставке сам городской голова Александр Лысенко. Он сказал, что должен сначала ознакомиться с документом, о каких судах там идет речь, поскольку вопрос не изучал.
На сайте Сумского городского совета до сих пор проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы не был опубликован. На самом документе стоит печать, что он завизирован 23 декабря. Во время сессии городского совета его не вносили в повестку дня.
По закону о местном самоуправлении, п. 2 ст. 79, полномочия городского головы могут быть досрочно прекращены в случае принятия противоправных распоряжений, а также наличия в его действиях нарушения прав и свобод граждан.
Также они прекращаются, если за это проголосует 2/3 общего состава совета. Для Сумского городского совета, в котором 42 депутата, должно быть не менее 28 голосов.
31 депутат Лебединского горсовета подписались под коллективным заявлением о созыве сессии и внесении на рассмотрение вопроса «О досрочном прекращении полномочий...