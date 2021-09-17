Сумские «Слуги народа» хотят отставки городского головы. Что известно? Фракция «Слуга народа» в городском совете инициирует досрочное прекращение полномочий Сумского городского головы Александра Лысенко.

Проект решения принес на пленарное заседание сессии 23 декабря депутат от фракции «Слуга народа» Владислав Куц, внук главы сумского облсовета Виктора Федорченко.

Как отмечено в обосновании предлагаемого решения, городского голову обвиняют в «принятии противоправных распоряжений, а также наличии в его действиях нарушения прав и свобод граждан». По Единому реестру судебных дел, речь идет о вступивших в законную силу решениях, среди них – увольнение подчиненных и вынесение им выговоров, пишет Суспільне.

По просьбе прокомментировать инициативу, Владислав Куц сказал, что пока не готов озвучить это, сделает это завтра (24 декабря – ред.).

Также не смог прокомментировать проект решения об его отставке сам городской голова Александр Лысенко. Он сказал, что должен сначала ознакомиться с документом, о каких судах там идет речь, поскольку вопрос не изучал.

На сайте Сумского городского совета до сих пор проект решения о досрочном прекращении полномочий городского головы не был опубликован. На самом документе стоит печать, что он завизирован 23 декабря. Во время сессии городского совета его не вносили в повестку дня.

По закону о местном самоуправлении, п. 2 ст. 79, полномочия городского головы могут быть досрочно прекращены в случае принятия противоправных распоряжений, а также наличия в его действиях нарушения прав и свобод граждан.

Также они прекращаются, если за это проголосует 2/3 общего состава совета. Для Сумского городского совета, в котором 42 депутата, должно быть не менее 28 голосов.