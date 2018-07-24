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Очередной глава облсовета пообещал Александру Шапаренко возродить гребную базу в Сумах

Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко встретился с легендой мирового спорта Александром Шапаренко.

В областном совете состоялась встреча руководства депутатского корпуса – главы облсовета Виктора Федорченко и его первого заместителя Александра Стрельченко с легендой мирового спорта, двукратным Олимпийским чемпионом по гребле, заслуженным мастером спорта и Почетным гражданином города Сумы Александром Шапаренко.

В ходе беседы в облсовете обсуждались вопросы развития спорта в Сумской области и спортивных объектов. Говорили и о возможности восстановления в областном центре гребной базы на реке Псел, где в свое время делал свои первые взмахи веслом легендарный земляк. К сожалению, сейчас эта база находится в запущенном состоянии и требует значительного ремонта.

Виктор Федорченко поблагодарил гостя за его вклад в историю украинского и мирового спорта и сказал, что депутатский корпус готов оказывать помощь. Также пожелал здоровья, мира, долгих лет жизни. сообщает сайт облсовета.

Спорт Александр Шапаренко Виктор Федорченко Гребная база
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