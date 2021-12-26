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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пьяный водитель КамАЗа предлагал патрульным взятку

На улице Черкасской патрульной остановили КамАЗ, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

32-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, чего и сам не отрицал. Мужчина осмотр на состояние опьянения прошел на месте остановки. Результат был положительным – 1,08 промилле. Инспекторы также выяснили, что права на управление таким транспортным средством у него не было. Поэтому на него стражи порядка вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Водитель, чтобы патрульные не составляли на него административные материалы, стал предлагать им неправомерную выгоду. На предупреждение об уголовной ответственности он не реагировал и настаивал на своем. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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