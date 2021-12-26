В Сумах пьяный водитель КамАЗа предлагал патрульным взятку

32-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения, чего и сам не отрицал. Мужчина осмотр на состояние опьянения прошел на месте остановки. Результат был положительным – 1,08 промилле. Инспекторы также выяснили, что права на управление таким транспортным средством у него не было. Поэтому на него стражи порядка вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Водитель, чтобы патрульные не составляли на него административные материалы, стал предлагать им неправомерную выгоду. На предупреждение об уголовной ответственности он не реагировал и настаивал на своем. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
На улице 8 Марта патрульные остановили транспортное средство ВАЗ, водитель которого двигался с нарушением ПДД....
Нетрезвый водитель предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 5000 гривен неправомерной выгоды за не привлечение его к административной ответственности....
Правоохранителю, подозреваемому в получении неправомерной выгоды, судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста....
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии ДВБ Нацполиции задержали следователя Сумского райуправления полиции во время получения взятки от гражданина Нигерии,...
На автодороге Н 12 Сумы – Полтава в селе Хухра Ахтырского района экипаж патрульных остановил транспортное средство ВАЗ....