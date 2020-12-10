В разведке считают главу Сумского облсовета верным и честным Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко получил награду Службы внешней разведки Украины.

Поощрительное отличие Службы внешней разведки Украины «Верность и честь» І степени главе Сумского областного совета Виктору Федорченко вручил сегодня, 21 января, один из руководителей ведомства.

Памятным знаком глава областных депутатов награжден за весомый вклад в развитие национальной безопасности Украины.

Напомним: Виктор Федорченко баллотировался в депутаты разных уровней начиная с 1998 года, каждый раз от новой партии… Так что да, верный…