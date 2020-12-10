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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:4150

В разведке считают главу Сумского облсовета верным и честным

Глава Сумского областного совета Виктор Федорченко получил награду Службы внешней разведки Украины.

Поощрительное отличие Службы внешней разведки Украины «Верность и честь» І степени главе Сумского областного совета Виктору Федорченко вручил сегодня, 21 января, один из руководителей ведомства.

Памятным знаком глава областных депутатов награжден за весомый вклад в развитие национальной безопасности Украины.

Напомним: Виктор Федорченко баллотировался в депутаты разных уровней начиная с 1998 года, каждый раз от новой партии… Так что да, верный…

Политика Виктор Федорченко Награда Служба внешней разведки
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
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13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
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14.30; 16.30; 19.45
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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