Часть 12-го микрорайона в Сумах осталась без воды на праздники Сегодня, 24 декабря, произошел порыв возле дома № 40 по ул. Героев Крут.

Как сообщает КП «Горводоканал», отключение воды произошло в 20.40. Оно коснулось домов 36, 38, 40, 42, 42/1, 42в, 44и 46.

При этом сумчане в соцсетях жалуются, что заявку подавали еще в 17.00, однако коммунальщики приехали спустя почти 4 часа. Во дворе образовалось большое озеро и провал.