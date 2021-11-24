Часть 12-го микрорайона в Сумах осталась без воды на праздники

Как сообщает КП «Горводоканал», отключение воды произошло в 20.40. Оно коснулось домов 36, 38, 40, 42, 42/1, 42в, 44и 46.
При этом сумчане в соцсетях жалуются, что заявку подавали еще в 17.00, однако коммунальщики приехали спустя почти 4 часа. Во дворе образовалось большое озеро и провал.
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