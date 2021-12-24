В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 111 человек

По состоянию на 25 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2795 летальных исходов, за минувшие сутки – 7 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Сумской р-н – 2, Шосткинский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 124308 человек, из них за минувшие сутки – 291 (Конотопский р-н – 12, Ахтырский р-н – 42, Роменский р-н – 86, Сумской р-н – 116, Шосткинский р-н – 35).
COVID-19 подтвердили у 164 человек (Конотопский р-н – 57, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 21, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 228 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 25, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 157 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 122 человек (Конотопский р-н – 66, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...
Снижение заболеваемости СOVID-19 в области не должно влиять на снижение темпов вакцинации....