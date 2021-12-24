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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:27204

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 111 человек

COVID-19 подтвердили у 111 человек (Конотопский р-н – 21, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 17, Сумской р-н – 41, Шосткинский р-н – 23).

По состоянию на 25 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 287 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2795 летальных исходов, за минувшие сутки – 7 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 2, Сумской р-н – 2, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 124308 человек, из них за минувшие сутки – 291 (Конотопский р-н – 12, Ахтырский р-н – 42, Роменский р-н – 86, Сумской р-н – 116, Шосткинский р-н – 35).

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Общество Коронавирус
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