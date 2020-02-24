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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:25265

Сумских водителей спросят на оставлять «подснежники» на обочинах

В связи с ухудшением погодных условий, ночью, в г. Сумы, будет работать снегоуборочная техника.

Об этом сообщается на странице директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры в Фейсбуке.

«Наше предприятие обращается к водителям с просьбой не парковать свои транспортные средства у края проезжей части с целью проведения качественной уборки снега.

Во время движения будьте внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию», - говорится в сообщении.

Право Подснежники Уборка снега
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