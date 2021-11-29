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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:14606

Суд оштрафовал ахтырчанку за изготовление и распространение порно

Молодая ахтырчанка регистрировалась на «клубничных» сайтах и за деньги исполняла желания клиентов.

Снятые фото и видео порнографического характера женщина размещала в свободном доступе в Интернет, пишет Ахтырский портал со ссылкой на материалы дела 583/5073/21.

Ахтырский горрайонный суд квалифицировал действия злоумышленницы как изготовление и распространение порнографических материалов.

Обвиняемая заключила соглашение с прокуратурой о признании виновности и обязалась признать обвинение в объеме подозрения во время досудебного расследования и в судебном производстве.

При назначении наказания судом учтено, что обвиняемая ранее не судима, имеет постоянное место жительства, место регистрации, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Женщина не работает, но в материалах суда указано, что она замужем.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.301 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен.

Право Порно Приговор суда
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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