На Сумщине дороги государственного значения расчищены Об этом рапортует Служба автомобильных дорог в Сумской области.

По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, для обработки проезжей части было использовано 2368 тонн противогололедной смеси и 18 тонн соли.

Сегодня, на территории Сумской области, ожидается туман, видимостью 200-500 метров.

Служба автомобильных дорог в Сумской области призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения, скоростных режимов и держать дистанцию при управлении транспортными средствами, перед выездом из дома проверять техническое состояние автомобиля, обеспечить запасы топлива и теплой одежды на случай чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, предотвращения осложнений в дорожном движении и предупреждения совершения ДТП на автодорогах общего пользования государственного значения установлен график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах государственного значения Сумской области круглосуточно работает диспетчер Службы автомобильных дорог в Сумской области по номеру +38-050-307-56-92.