Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины Сегодня, 23 декабря, в Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону среди взрослых.

В первый день бежали спринты. Лучшей среди женщин стала Надежда Белкина с Киевщины, второй была сумчанка Юлия Журавок, которая возвращается на лыжню после рождения ребенка. Третьей была Анастасия Рассказова, также с Киевщины. Глуховчанка анна кривонос стала четвертой.

Среди мужчин победу одержал уроженец Сумщины Андрей Даценко, выступающий за Черниговщину. Вторым был наш Роман Боровик, третьим еще один переехавший с Сумщины на Черниговщину Андрей Орлык, который проводит второй сезон в биатлоне, а до этого выступавший даже на Олимпиаде в лыжных гонках.