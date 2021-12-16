Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

В первый день бежали спринты. Лучшей среди женщин стала Надежда Белкина с Киевщины, второй была сумчанка Юлия Журавок, которая возвращается на лыжню после рождения ребенка. Третьей была Анастасия Рассказова, также с Киевщины. Глуховчанка анна кривонос стала четвертой.
Среди мужчин победу одержал уроженец Сумщины Андрей Даценко, выступающий за Черниговщину. Вторым был наш Роман Боровик, третьим еще один переехавший с Сумщины на Черниговщину Андрей Орлык, который проводит второй сезон в биатлоне, а до этого выступавший даже на Олимпиаде в лыжных гонках.
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