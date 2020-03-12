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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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СНАУ відвідав заступник Міністра освіти і науки України

До Сумського національного аграрного університету завітали почесні гості: Олексій Шкуратов – заступник Міністра освіти і науки, Тарас Дзюба – заступник Міністра агрополітики з питань цифровізації, Володимир Гук – радник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький, Тарас Савченко – перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко та народна депутатка України Тетяна Скрипка.

За участі гостей та ректора Сумського НАУ, академіка НААНУ, Володимира Ладики було відкрито Центр колективного користування науковим обладнанням з новітніх агротехнологій “Лабораторія екологічного землеробства та природокористування”та проведено демонстрацію критого зимового полігону.

Сумський національний аграрний університет один з небагатьох, який потрапив у першу хвилю створення центрів колективного користування науковим обладнанням на державному рівні для низки областей і ВНЗ. У центрі сконцентроване як високоякісне сучасне наукове обладнання, так і наукові кадри, що зорієнтовані на глибокі наукові дослідження.

Присутнім продемонстрували лабораторії хроматографії і спектрофотометрії, біохімічних досліджень, сучасних вегетативних досліджень, ПЛР-діагностики, науково-практичну лабораторію біотехнологічних досліджень IN VITRO, а також ознайомили з продукцією, що виготовляють на базі аграрного вишу.

“Міністерство пишається тим, як були використані державні кошти. Обладнання у ЦКК є якісним і перевищило сподівання, які закладав СНАУ, коли подавав заявку до Міністерства освіти і науки. Вразило те, що у лабораторіях багато молоді, яка презентувала свої дослідження. Також є знаковим, що керівництво університету допомагає молодим вченим отримувати ті наукові школи, де є здобутки старших поколінь і надає прикладний результат для виробництва, бізнесу”, – наголосив Олексій Шкуратов, заступник Міністра освіти і науки України.

Присутнім також представили унікальний проєкт, який реалізує Сумський національний аграрний університет – критий зимовий полігон, що не має аналогів в Україні. Smart полігон є частиною Центру точного землеробства СНАУ, його площа становить 800 кв. метрів. На ньому проводитимуться заняття для студентів-механіків, майбутніх фахівців агрономічних і будівельних спеціальностей, а також для підвищення кваліфікації працівників агропідприємств, де навчатимуть протягом року.

Заступник Міністра агрополітики з питань цифровізації Тарас Дзюба зазначив, що його вразив рівень співробітництва керівництва університету, місцевої влади і бізнесу, адже це дійсно складно створити такий формат взаємодії у науковій та дослідній сфері, маючи декілька різних джерел фінансування. Йому сподобався прикладний характер дослідів, залучення до роботи кадрів з бізнесу та агросектору, вивчення селекції, генетики, біотехнології і ряду лабораторних досліджень, адже це те, що необхідно розвивати у XXI столітті.

Общество СНАУ
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