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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:15469

Сумские копы остановили вдрызг пьяного водителя без прав (видео)

На улице 8 Марта патрульные остановили транспортное средство ВАЗ, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

Он подозрительно маневрировал и создавал опасность для других участников дорожного движения.

Мужчина, выйдя из-за руля, едва держался на ногах. 48-летний водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. Это подтвердил и результат осмотра, который прошел на месте остановки транспортного средства. Алкотестер зафиксировал 3,27 промилле алкоголя. Это более чем в 16 раз превышает допустимую норму. Также патрульные выяснили, что в течение года сумчанин не в первый раз управляет автомобилем в состоянии опьянения. А права управления его лишили.

На мужчину стражи порядка вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и составили протокол по ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КУоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем
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