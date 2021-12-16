Креді Агріколь допомагає здійснювати ваші новорічні мрії Новорічні свята найбільш чарівні та хвилюючі, а ще вони асоціюються із початком чогось нового у житті.

Хочеться приділити більше уваги близьким, подарувати їм щось особливе, нарешті зробити ремонт у квартирі чи придбати нову побутову техніку для дому, а, можливо, поїхати у довгоочікувану подорож. Навіть якщо коштів не вистачає, не варто відкладати свої мрії на потім. Придбати омріяне допоможе Креді Агріколь. Банк пропонує прозорі умови без прихованих комісій та фіксовані процентні ставки по кредитах готівкою на суму до 1 000 000 гривень.

Кредит готівкою від Креді Агріколь

З кредитом готівкою від Креді Агріколь зручно, адже потрібен мінімальний пакет документів, щоб його оформити. Максимальна сума кредиту 1 мільйон гривень дозволяє втілювати бажання найрізноманітнішого масштабу. Великий вибір строків кредитування – від 3 місяців до 6 років. Хочете заощадити – погашайте кредит швидше.

«На здійснення великої мрії чи реалізацію поточних планів - Креді Агріколь завжди готовий запропонувати фінансування. Ми залучаємо на обслуговування нових позичальників, водночас понад 60% із тих, хто отримав кредит готівкою є нашими постійними клієнтами. Клієнти отримують якісний сервіс у Креді Агріколь і вони повертаються. Це для нас дуже важливо!» - розповідає Олександр Куркін, директор департаменту мережі продажу Креді Агріколь Банку.

Креді Агріколь максимально дбає про безпеку та комфорт клієнтів - банк пропонує зарахувати кошти на картку або на поточний рахунок позичальника. Подати заявку та дізнатися рішення банку можна онлайн на сайті. Тут також є онлайн-калькулятор, який розрахує для клієнта щомісячний платіж. Реальна процентна ставка фіксована на весь строк договору та залежить від параметрів кредиту. Наприклад, вона становить 39,85% річних для кредиту на суму 500 тисяч гривень та на строк 6 років. Отримати кошти клієнт може в одному із 147 відділень Креді Агріколь по всій Україні.

Креді Агріколь також пропонує оформлення кредитних карток з кредитним лімітом до 250 000 гривень, як для щоденних витрат, так і для втілення найградіозніших планів. Пільговий період по картці становить до 62 днів та розповсюджується на всі типи операцій (торговельні операції, зняття готівки і перекази з картки на картку). Максимальний строк кредитування - 36 місяців, а реальна процентна ставка - 43,26% річних. Розраховуючись кредиткою від Креді Агріколь її власник накопичує бали, а потім обмінює їх на корисні подарунки в особистому кабінеті програми Mastercard Більше.

Команда банку постійно вдосконалює процеси, запускає нові канали кредитування та пропонує клієнтам вигідні акції та різноманітні розіграші подарунків.

Надійний банк з чистою репутацією

Банк входить до міжнародної групи Креді Агріколь (Франція), працює на українському ринку вже 28 років і піклується про свою ділову репутацію. Надійність і стабільність банку підтверджують лідерські позиції в рейтингах стійкості, надійності банківських вкладів та найприбутковіших банків, а також 264 000 активних приватних клієнтів та понад 31 тисяча бізнес-клієнтів, серед яких міжнародні корпоративні компанії, представники малого і середнього бізнесу та підприємці. Креді Агріколь входить в ТОП-5 найбільш комфортних та найнадійніших банків України за версією Forbes Ukraine та згідно з рейтингом Dragon Capіtal і видання «НВ».

Креді Агріколь працює щодня в інтересах клієнтів і суспільства

Заповнюйте онлайн-заявку на продукти банку на сайті, або звертайтеся до відділень Креді Агріколь. Виникли питання? Телефонуйте до контакт-центру 0 800 30 55 55 (безкоштовно по всій Україні). Реєстраційний №149 у Державному реєстрі банків, Банківська ліцензія № 99 від 12.10.2011 р.

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