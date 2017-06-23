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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на месте бывшей автостоянки строят 17-этажный дом

В Сумах на месте бывшей автостоянки на Даниила Галицкого строят дом.

Городское управление государственного архитектурно-строительного контроля будет обращаться в область, чтобы проверили строительство на ул. Даниила Галицкого. Об этом рассказал начальник управления Николай Зигуненко. Там собираются строить дом и начали первые работы, пишет Суспільне.

Рыть котлован под фундамент Данилы Галицкого, 68А начали в конце сентября.

Автомобили здесь оставляли из всех соседних домов, рассказал житель одного из них Сергей Тарасенко, в том числе и его сын. Когда стоянку убрали, во дворе скапливается к вечеру полсотни машин.

Заказчик строительства - "Сумская девелоперская компания". Градостроительные условия и ограничения они получили в апреле 2020 года, разрешение на строительство – 28 сентября 2021 года.

По словам начальника городского управления государственного архитектурно-строительного контроля, которое выдавало разрешение на работы – обращаются от людей о проверке, которую провести не могут.

«На сегодняшний день есть обращение, мы его будем переадресовывать в областную инспекцию ГАСК, потому что у них только есть полномочия проверять градостроительные условия и ограничения. Поэтому они их определят на соответствие генеральному плану, на соответствие нормам ДБН. Если все хорошо, то строительство будет продолжаться», - рассказывает начальник городского управления государственного архитектурно-строительного контроля Николай Зигуненко.

По кадастровой карте земля здесь — коммунальная, в аренде с 2019 года по 2024-й. Ее оформило общество "УРСА-ТОРГ", потому что выкупило имущество на этой земле у предыдущих пользователей. Теперь здесь должно быть дом на 17 этажей с подземным паркингом. Если в нем найдутся свободные места, они будут продавать, сказал директор компании.

"Подземный паркинг, места будут продаваться. Если не купят все люди, купившие квартиры, можно будет приобрести. То есть это рынок открытый. Детские площадки, велодорожки, озеленение, ландшафтный дизайн, места для выгула собак – все это будет", — отмечает директор ООО "Сумская девелоперская компания" Виталий Ткаченко.

Как сказал Зигуненко, в областной департамент архитектуры о проверке объекта они пока не обращались. Если найдут нарушения, будут судиться об отмене сообщения о начале работ. По плану застройщика завершить объект должны через два с половиной года.

Общество Стройка
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