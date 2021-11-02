Легкоатлеты с Сумщины претендуют на звание лучших в Украине Началось голосование за лучших легкоатлетов, тренеров и команду по итогам 2021 года.

Победителей будут традиционно определять в восьми категориях, а их имена станут известны 28 декабря.

Участие в голосовании принимают эксперты (Совет ФЛАУ), представители медиа и болельщики. Голоса каждой из категорий учитываются как треть всех голосов.

Голосование длится до 23:00, 27 декабря. Болельщики могут проголосовать по ссылке: https://survey.uaf.org.ua/index.php/211747/.

Среди претендентов есть и наши: Игорь Мусиенко, Александр Погорилко, Антон Радько, Игорь Главан, Артур Фельфнер.