Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:09234

Легкоатлеты с Сумщины претендуют на звание лучших в Украине

Началось голосование за лучших легкоатлетов, тренеров и команду по итогам 2021 года.

Победителей будут традиционно определять в восьми категориях, а их имена станут известны 28 декабря.

Участие в голосовании принимают эксперты (Совет ФЛАУ), представители медиа и болельщики. Голоса каждой из категорий учитываются как треть всех голосов.

Голосование длится до 23:00, 27 декабря. Болельщики могут проголосовать по ссылке: https://survey.uaf.org.ua/index.php/211747/.

Среди претендентов есть и наши: Игорь Мусиенко, Александр Погорилко, Антон Радько, Игорь Главан, Артур Фельфнер.

Спорт Легкая атлетика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу
16.12.2021 11:26

Сумская легкоатлетка в ТОП-10 на чемпионате Европы по кроссу

В Дублине прошел чемпионат Европы по кроссу....

Бегун с Сумщины пробежал 70 км по горам Омана
03.12.2021 15:10

Бегун с Сумщины пробежал 70 км по горам Омана

Сегодня, 3 декабря, в Омане прошел забег Himam Trail Run Race....

В Сумах побили мировой рекорд в марафоне
27.11.2021 00:07

В Сумах побили мировой рекорд в марафоне

Правда, бежали восемь человек эстафетой....

У Сумах пройде «марафон, який ніхто не хоче бігти»
25.11.2021 11:10

У Сумах пройде «марафон, який ніхто не хоче бігти»

Вже цієї п'ятниці відбудеться забіг #марафонякийніхтонехочебігти у м. Суми....

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по кроссу
02.11.2021 14:17

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по кроссу

30-31 октября в Ужгороде прошел чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу....

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 47 человек
Сегодня 08:57
На Сумщине – новый командир бригады территориальной обороны
Сегодня 16:49
Сумские копы поймали 16-летнего грабителя (видео)
Сегодня 16:43
Легкоатлеты с Сумщины претендуют на звание лучших в Украине
Сегодня 16:09
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий: до минус 21 градуса
Сегодня 15:31
Програма «ЄПідтримка»: хто зможе отримати 1000 грн та як встигнути витратити?
Сегодня 15:25
В Ромнах фейковый внук обманул доверчивую бабушку на 300 тысяч гривен
Сегодня 14:57
На Сумщине выявлено меньше случаев нарушения противоэпидемических мероприятий
Сегодня 14:52
На Сумщине спасатели помогли семье достать авто из кювета (видео)
Сегодня 14:09
В ОГА пугают непривитых жителей Сумщины новым штаммом коронавируса
Сегодня 13:50
За неделю на Сумщине зарегистрировано 1203 опасных происшествия
Сегодня 13:32
Суд оправдал сумских патрульных, которые надели наручники на непокорного инвалида
Сегодня 13:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.