В сумской полиции считают, что стрелять в городе можно, если никто не пострадал Сумская полиция не увидела преступления в стрельбе экс-прокурора Александра Резника.

Как сообщил начальник отдела коммуникации полиции Сумской области Владимир Крупецких, по факту стрельбы экс-прокурора Александра Резника перед бывшей супругой и грузчиками полиция не открыла уголовное производство. По его словам, действительно, вчера на линию 102 пришел вызов о стрельбе. На место выезжала следственно-оперативная группа, у мужчины изъяли травматический пистолет, на который у него было разрешение, пишет Sumy.Today.

Однако несмотря на требование статьи 214 Уголовного процессуального кодекса об открытии уголовного производства в течение 24 часов с момента получения заявления о преступлении, сумская полиция такого производства не открыла, а только проводит проверку.

На вопрос, не видит ли полиция в действиях Александра Резника признаков хулиганства, Владимир Крупецких ответил: "Никто не пострадал!".