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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине полицейский стрелял по авто

В Шостке правоохранитель произвел выстрел в автомобиль правонарушителя, который пытался совершить наезд на одного из них, чем создал угрозу жизни и здоровью.

Вчера вечером во время патрулирования города сотрудники группы реагирования патрульной полиции увидели автомобиль Mercedes, нарушивший Правила дорожного движения. Полицейские включили проблесковые маячки и из-за громкоговорителя приказали водителю остановиться. Однако тот не подчинился законным требованиям правоохранителей, прибавив скорости, пытаясь от них убежать.

Преследование автомобиля правонарушителя длилось несколько километров, пока транспортное средство не было заблокировано. При приближении полицейских к транспортному средству, водитель пытался совершить наезд на одного из них. В результате чего, правоохранитель применил огнестрельное оружие, произведя выстрел в автомобиль.

За рулем иномарки оказался 50-летний житель Шостки с признаками алкогольного опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения он категорически отказался, однако предложил полицейским по 500 гривен неправомерной выгоды за непривлечение его к ответственности. Правоохранители предупредили мужчину, что за это предложение предусмотрена уголовная ответственность, но тот настаивал на своем.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции, задокументировавшая этот факт и открывшая в отношении шосткинца уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» и ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Кроме того, на указанного мужчину было составлено два административных материала: по ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции», ст. 122 – 2 «Невыполнение водителями требований об остановке» Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Стрельба
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