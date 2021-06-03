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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В спальном районе Сум стреляли по окнам многоэтажки: попали

Сумчанин Олег Манько сообщил в Фейсбуке о случае, который произошел 16 января.

«Улица Заливная.

16 января примерно около 2-х часов ночи с улицы слышны звуки будто выстрелов или взрывов петард.

Спустя время обнаружили вот такой след в окне (8 этаж).

Интересно, кто знает, что за фейерверк такой?», - пишет сумчанин.

Право Стрельба
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