В спальном районе Сум стреляли по окнам многоэтажки: попали

«Улица Заливная.
16 января примерно около 2-х часов ночи с улицы слышны звуки будто выстрелов или взрывов петард.
Спустя время обнаружили вот такой след в окне (8 этаж).
Интересно, кто знает, что за фейерверк такой?», - пишет сумчанин.
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