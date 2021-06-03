В спальном районе Сум стреляли по окнам многоэтажки: попали Сумчанин Олег Манько сообщил в Фейсбуке о случае, который произошел 16 января.

«Улица Заливная.

16 января примерно около 2-х часов ночи с улицы слышны звуки будто выстрелов или взрывов петард.

Спустя время обнаружили вот такой след в окне (8 этаж).

Интересно, кто знает, что за фейерверк такой?», - пишет сумчанин.