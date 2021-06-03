В Сумах бывший муж депутата горсовета стрелял из пистолета, запугивая ее и грузчиков (видео)

Видеозапись стрельбы и угроз Sumy.Today предоставила бывшая супруга мужчины, депутат Сумского городского совета Дарья Резник.
По ее словам, ее бывший муж Александр Резник вчера, 17 декабря, начал стрелять, когда она приехала в их прежнее общее местожительство, чтобы забрать детскую мебель и вещи. По словам женщины, Александр Резник и его друзья заблокировали ее автомобиль, проникли в него, спустили шины и украли личные вещи. Соответствующие заявления в полицию бывшая жена подала.
Напомним, Александр Резник недавно стал директором ООО «Котельная Северного промышленного узла». Сумская областная прокуратура обвиняла его в том, что, работая в органах прокуратуры в течение 2017 года, г-н Резник требовал от предпринимателя ежемесячные взятки по 10 тыс. грн за нереагирование на возможные нарушения закона во время деятельности пилорамы в селе Хотень Сумского района.
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