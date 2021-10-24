Сумские бойцы отличились в Харькове

В соревнованиях приняло участие 505 спортсменов под руководством 99 тренеров. 60 команд из каждого уголка Украины боролись за первые места.
От ЦВСМ «Звёзды Олимпа» и ДЮСШ «Авангард» выступало 8 спортсменов, которые завоевали 8 медалей: 2 золота, 1 серебро, 5 бронзы:
1 место - Гайворонская Анастасия, Павленко Алиса;
2 место - Захаркин Макар;
3 место - Мяснянкина Елизавета, Нефёдова Варвара, Захаркина Полина, Кривошей Валерия, Редька Влада.
Подготовил спортсменок тренер Александр Хоменко.
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