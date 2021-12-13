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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской футзалист забил за сборную (видео)

18-19 декабря сборная Украины проводит контрольные поединки против сборной Азербайджана.

В первой игре украинцы были сильнее хозяев площадки 0:4. За нашу команду выступали воспитанники сумского футзала Артем Фаренюк и Николай Белоцерковец. Именно Николай поставил точку в матче, на 39-й минуте перехватив мяч и забив в пустые ворота, когда соперники играли в пять полевых игроков.

Спорт Футзал
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