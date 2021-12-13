Сумской футзалист забил за сборную (видео)

В первой игре украинцы были сильнее хозяев площадки 0:4. За нашу команду выступали воспитанники сумского футзала Артем Фаренюк и Николай Белоцерковец. Именно Николай поставил точку в матче, на 39-й минуте перехватив мяч и забив в пустые ворота, когда соперники играли в пять полевых игроков.
Экстралиговский АФФК «Сумы» в пятницу сыграл контрольный матч с представителем Первой лиги чемпионата Украины – роменским «Рятувальником»....
Воспитанница сумского футзала Юлия Дехтяр в матче чемпионата Украины по футзала забила 6 голов....
В ответном матче третьего предварительного раунда Кубка Украины по футзалу сумская объединенная команда вновь уступила столичному клубу «SkyUp»....
Сегодня, 15 декабря, прошел Матч звезд украинской Экстра-лиги....
Сегодня, 15 декабря, состоится ответный матч третьего предварительного этапа Кубка Украины, в котором «Технология-Агросвит» примет «SkyUp»....