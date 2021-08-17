Сумские спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций спасатели призывают сумчан быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют следовать советам во время усложненных погодных условий. Также специалисты ГСЧС напоминают водителям о соблюдении скоростного режима, дистанции и рекомендуют отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС....
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