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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:10237

Сумские спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 19 декабря по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, в течение суток метель, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций спасатели призывают сумчан быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют следовать советам во время усложненных погодных условий. Также специалисты ГСЧС напоминают водителям о соблюдении скоростного режима, дистанции и рекомендуют отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода
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