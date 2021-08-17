Сумские спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 19 декабря по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, в течение суток метель, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций спасатели призывают сумчан быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют следовать советам во время усложненных погодных условий. Также специалисты ГСЧС напоминают водителям о соблюдении скоростного режима, дистанции и рекомендуют отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.