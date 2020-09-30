В Сумском горсовете произошла замена депутата

Перед началом заседания представитель Сумской городской избирательной комиссии сообщила о том, что согласно решению комиссии, вместо Дмитрия Лантушенко, который сложил депутатские полномочия, депутатом признана следующая по списку партийной организации «Европейская солидарность» Дарья Резник. Ей вручили удостоверение депутата, и она приступила к выполнению своих обязанностей.
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