На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание нежилых домов 17 сентября в 11:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания по ул. Хаврковская в с. Верхняя Сыроватка Сумского района.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 10 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное сооружение. В 11:47 возгорание локализовали, а в 11:55 – ликвидировали.

В тот же день подобный случай имел место и в г. Дружба на Ямпольщине. В 20:51 поступило сообщение о возгорании нежилого здания по ул. Заводская. О возгорании сообщил случайный прохожий. На место происшествия направили отделение дежурного караула 9-й пожарно-спасательной части и 33-й государственный пожарно-спасательный пост.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены электросчетчик, электропроводка, потолок на площади до 6 кв. м и стены на площади до 4 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на все здание. В 21:22 возгорание локализовали, а в 21:40 полностью ликвидировали.

Всего в двух случаях на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.