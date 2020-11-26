Стало известно, кто заменит выбывшего депутата в Сумском горсовете

Сумская городская территориальная избирательная комиссия по заседанию в четверг, 18 ноября, определилась с тем, кто заменит Дмитрия Лантушенко в городском депкорпусе VIII созыва.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата от Сумской территориальной организации Политической партии «Европейская Солидарность» Дмитрия Лантушенко комиссия признала избранным следующего по очередности кандидата в территориальном избирательном округе № 3 – Дарью Резник.
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