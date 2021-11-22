Суд избрал меру пресечения директору фирмы-застройщика «Сумчане СД», подозреваемого в мошенничестве

Во время заседания у суда устроили акцию люди, вложившие деньги в строительство жилья этой фирмой, пишет Суспільне.
Прокурор просил избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, потому что, по его словам, есть риск того, что г-н Балацкий может скрываться от следствия и влиять на свидетелей.
Речь идет о вероятном завладении средствами в размере 3 млн грн. В настоящее время установили трех потерпевших по этому делу, других - устанавливают.
Как сообщили в ходе суда, подозреваемый нотариально не заверял договоры, которые подписывались с людьми. Эти договоры заключались на такие сроки, за которые невозможно построить жилье. Также в материалах дела есть информация еще о одной фирме – «Стройградофф», которая работает в Киеве, и которой якобы тоже руководит Балацкий.
Андрей Балацкий не согласен с ходатайством, сказал он во время суда. По его словам, во время пандемии коронавируса люди перестали покупать квартиры и стали массово забирать деньги. 10 семьям, которые вкладывали в строительство на Косовщинской, по его словам, фирма вернула деньги. Относительно строительства по ул. Труда, там 5 семей, сказал Балацкий, полностью или частично получили деньги обратно.
Андрей Балацкий также рассказал, что с сентября 1,5 месяца не руководил предприятием, а теперь вернулся на должность директора. Он также рассказал, что планирует продолжить строительство. На него, по его словам, потратили 21 млн гривен. Всего, ориентировочно, было 25-28 вкладчиков в двух жилых комплексах.
Адвокат Балацкого рассказал во время заседания суда, что подозрение вручили, когда Балацкий возвращался из Киева. Остановили автомобиль и предложили подписать без адвоката. По его словам, это нарушение. Он также заявил, что его клиенту препятствуют продолжать строительство.
Адвокат просил смягчить или вообще отказать в ходатайстве, потому что, если Балацкий будет находиться дома, он не сможет содержать семью. По словам Балацкого, сейчас он ищет инвестора для продолжения строительства, чтобы не привлекать деньги физических вкладчиков.
Фирма «Сумчане СД» должна была построить дома по двум адресам на ул. Косовщинская, 77а и ул. Труда, 52, где планировался жилой комплекс «Солнечный». Согласно Публичной кадастровой карте, в сентябре 2020 года участок зарегистрировали как собственность на другое общество – «СтартСумы», зарегистрированное в Киеве.
На Косовщинской, 77а, по информации Портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства, сообщение о начале строительных работ зарегистрировано в марте 2019 года. Земля, согласно данным Публичной кадастровой карты, находится в коммунальной собственности.
По договорам, заключенным между людьми и застройщиком, первая секция жилого комплекса «Панорама» должна была быть сдана в марте 2021 года, «Солнечного» - в ноябре 2020 года.
10 декабря на месте строительства никого не было. Стоит одинокий кран, а вокруг возведенной части здания поросли деревья.
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