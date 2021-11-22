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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Суд избрал меру пресечения директору фирмы-застройщика «Сумчане СД», подозреваемого в мошенничестве

Ковпаковский районный суд в Сумах 16 декабря избрал меру пресечения Андрею Балацкому, директору фирмы-застройщика «Сумчане СД», подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Его отправили под круглосуточный домашний арест до 6 января.

Во время заседания у суда устроили акцию люди, вложившие деньги в строительство жилья этой фирмой, пишет Суспільне.

Прокурор просил избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, потому что, по его словам, есть риск того, что г-н Балацкий может скрываться от следствия и влиять на свидетелей.

Речь идет о вероятном завладении средствами в размере 3 млн грн. В настоящее время установили трех потерпевших по этому делу, других - устанавливают.

Как сообщили в ходе суда, подозреваемый нотариально не заверял договоры, которые подписывались с людьми. Эти договоры заключались на такие сроки, за которые невозможно построить жилье. Также в материалах дела есть информация еще о одной фирме – «Стройградофф», которая работает в Киеве, и которой якобы тоже руководит Балацкий.

Андрей Балацкий не согласен с ходатайством, сказал он во время суда. По его словам, во время пандемии коронавируса люди перестали покупать квартиры и стали массово забирать деньги. 10 семьям, которые вкладывали в строительство на Косовщинской, по его словам, фирма вернула деньги. Относительно строительства по ул. Труда, там 5 семей, сказал Балацкий, полностью или частично получили деньги обратно.

Андрей Балацкий также рассказал, что с сентября 1,5 месяца не руководил предприятием, а теперь вернулся на должность директора. Он также рассказал, что планирует продолжить строительство. На него, по его словам, потратили 21 млн гривен. Всего, ориентировочно, было 25-28 вкладчиков в двух жилых комплексах.

Адвокат Балацкого рассказал во время заседания суда, что подозрение вручили, когда Балацкий возвращался из Киева. Остановили автомобиль и предложили подписать без адвоката. По его словам, это нарушение. Он также заявил, что его клиенту препятствуют продолжать строительство.

Адвокат просил смягчить или вообще отказать в ходатайстве, потому что, если Балацкий будет находиться дома, он не сможет содержать семью. По словам Балацкого, сейчас он ищет инвестора для продолжения строительства, чтобы не привлекать деньги физических вкладчиков.

Что известно о строительстве

Фирма «Сумчане СД» должна была построить дома по двум адресам на ул. Косовщинская, 77а и ул. Труда, 52, где планировался жилой комплекс «Солнечный». Согласно Публичной кадастровой карте, в сентябре 2020 года участок зарегистрировали как собственность на другое общество – «СтартСумы», зарегистрированное в Киеве.

На Косовщинской, 77а, по информации Портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства, сообщение о начале строительных работ зарегистрировано в марте 2019 года. Земля, согласно данным Публичной кадастровой карты, находится в коммунальной собственности.

По договорам, заключенным между людьми и застройщиком, первая секция жилого комплекса «Панорама» должна была быть сдана в марте 2021 года, «Солнечного» - в ноябре 2020 года.

10 декабря на месте строительства никого не было. Стоит одинокий кран, а вокруг возведенной части здания поросли деревья.

Право Андрей Балацкий Мошенничество Сумчане-СД
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