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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:05371

Сумская биатлонистка – в «цветах» на Кубке IBU

Третий этап Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе начался сегодня женской индивидуальной гонкой.

И этот старт стал очень интересным для украинских болельщиков. Ведь, по сути, в здесь был произведен неофициальный «смотр» кандидаток на поездку в Пекин. И эта дополнительная мотивация чуть было не принесла Украине первую биатлонную победу нынешнего сезона, пишет biathlon.com.ua.

Сумчанка Валя Семеренко в своей карьере до сегодняшнего дня провела всего четыре гонки второго по рангу Кубка – как раз здесь, в Обертиллиахе, в сезоне 2005/06. Тогда он еще назывался Кубком Европы, потому Валю можно назвать дебютанткой Кубка IBU.

К сожалению, ознаменовать победой возвращение в Обертиллиах Семеренко не удалось. Помешала ошибка на последнем огневом рубеже, стоившая Вале минуты штрафа. Ведь до этого она шла лидером, и вряд ли кто-то из конкуренток смог помешать Вале подняться на высшую ступень подиума, сделай она четыре нуля. Но в реальности с одним промахом попадания в тройку не получилось: Семеренко показала лучшую в команде скорость (и вообще 9-й ход в гонке), но осталась четвертой. Повод не для разочарования, но для здоровой спортивной злости на следующие старты.

А вот результат Виты Семеренко дает меньше поводов для оптимизма. На дистанции она уступила сестре 48 секунд, и при этом лишь в первой половине гонки показывала хороший результат, удерживаясь в топ-пятерке. Но на третьем и четвертом рубежах вмешались ошибки: по две минуты штрафа заработала Вита на каждом из них и в итоге не без труда осталась в зачетной зоне – 39-е место.

Те же четыре минуты штрафа и у глуховчанки Анны Кривонос. Но по чистому ходу Аня уступала нашим опытным спортсменкам, и ее перспективы на высокий результат связаны на данный момент с идеальной стрельбой. Но точности Кривонос не хватило, а потому и не идеальный результат – 50-я в итоговом протоколе.

Екатерина Бех разогналась чуть быстрее остальных наших девушек. Но индивидуальная гонка требует расчетливости и хладнокровия, а как раз этого Кате не хватило – уже на первом рубеже она заработала четыре минуты штрафа, лишившие ее перспектив борьбы за высокие места. Потом, когда терять стало уже нечего, Бех оставшиеся рубежи отработала более спокойно, еще с двумя промахами, и финишировала 52-й. Отметим, что Катя в который раз старается стрелять быстро – сегодня у нее 4-й результат в скорострельности. Но над совмещением скорости стрельбы и точности еще предстоит поработать.

Наконец, наша пятая участница Надежда Белкина до четвертого огневого рубежа претендовала на кубковые очки. Но еще две минуты штрафа, добавленные к одному промаху в первой лежке, отправили Надю на 54-ю позицию.

Еще одна попытка произвести впечатление на тренерский штаб главной команды у девушек будет послезавтра – в спринте.

Ну а пока за призрачный шанс на путевку в Пекин пытается отчаянно зацепиться Элизабет Хогберг. Конкуренция в сборной Швеции сейчас очень высока, и даже сегодняшняя победа с четырьмя нулями отнюдь не является гарантией хотя бы попадания в заявку Кубка мира. Но от себя Элизабет сделала все возможное.

Второе место в гонке – за ветераном немецкой сборной Франциской Хильдебранд, не убедившей неделю назад в Хохфильцене тренеров сборной Германии в своей полезности команде. Ну а третья позиция вчерашней юниорки из Норвегии Марте Кракстад Йохансен стало напоминанием о том, что Кубок IBU изначально задумывался, как проверка сил молодых талантов на пути в Кубок мира )

Индивидуальная гонка. Женщины

1.  Элизабет Хогберг (0+0+0+0) 43:44,4

2.  Франциска Хильдебранд (0+1+0+0) +5,7

3.  Марте Кракстад Йохансен (0+0+0+0) +35,7

4.  Валя Семеренко (0+0+0+1) +44,1

...

39.  Вита Семеренко (0+0+2+2) +4:58,0

50.  Анна Кривонос (0+2+0+2) +5:54,4

52.  Екатерина Бех (4+0+0+2) +6:01,4

54.  Надежда Белкина (1+0+0+2) +6:31,4

Спорт Биатлон
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