«Сумыоблэнерго» начало отключать электроэнергию водоканалу (обновлено) Часть сумчан может оказаться без водоснабжения.

В «Сумыоблэнерго» утром 16 декабря подтвердили начало отключения от электроэнергии объектов КП "Горводоканал". Часть Сум может остаться без водоснабжения, пишет Суспільне.

В письме "Горводоканала" к местным властям отмечено, что прекращение подачи электроэнергии начнется 16 декабря с 9.00 и может продолжаться до утра 21 декабря.