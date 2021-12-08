«Сумыоблэнерго» начало отключать электроэнергию водоканалу (обновлено)

В «Сумыоблэнерго» утром 16 декабря подтвердили начало отключения от электроэнергии объектов КП "Горводоканал". Часть Сум может остаться без водоснабжения, пишет Суспільне.
В письме "Горводоканала" к местным властям отмечено, что прекращение подачи электроэнергии начнется 16 декабря с 9.00 и может продолжаться до утра 21 декабря.
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