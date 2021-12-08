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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:181524

«Сумыоблэнерго» начало отключать электроэнергию водоканалу (обновлено)

Часть сумчан может оказаться без водоснабжения.

В «Сумыоблэнерго» утром 16 декабря подтвердили начало отключения от электроэнергии объектов КП "Горводоканал". Часть Сум может остаться без водоснабжения, пишет Суспільне.

В письме "Горводоканала" к местным властям отмечено, что прекращение подачи электроэнергии начнется 16 декабря с 9.00 и может продолжаться до утра 21 декабря.

Общество Долги за электроэнергию КП «Горводоканал» Отключение света ПАО «Сумыоблэнерго»
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
Зарубіжні хіти
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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