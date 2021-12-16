На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек

По состоянию на 16 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 962 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2737 летальных исходов, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 3, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 121478 человек, из них за минувшие сутки – 509 (Конотопский р-н – 126, Ахтырский р-н – 56, Роменский р-н – 30, Сумской р-н – 284, Шосткинский р -н – 13).
COVID-19 подтвердили у 191 человека (Конотопский р-н – 40, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 13, Сумской р-н –...
Об индикаторных показателях заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сумской области во время аппаратного совещания в облгосадминистрации доложил главный санитарный врач области...
COVID-19 подтвердили у 144 человек (Конотопский р-н – 72, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 16, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 76 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 8, Сумской р-н – 61)....
COVID-19 подтвердили у 158 человек (Конотопский р-н – 12, Ахтырский р-н – 14, Роменский р-н – 22, Сумской р-н –...