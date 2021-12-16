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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек

COVID-19 подтвердили у 231 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 42, Сумской р-н – 112, Шосткинский р-н – 25)

По состоянию на 16 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 962 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2737 летальных исходов, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 3, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 121478 человек, из них за минувшие сутки – 509 (Конотопский р-н – 126, Ахтырский р-н – 56, Роменский р-н – 30, Сумской р-н – 284, Шосткинский р -н – 13).

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Общество Коронавирус
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
Зарубіжні хіти
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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