На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек COVID-19 подтвердили у 231 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 42, Сумской р-н – 112, Шосткинский р-н – 25)

По состоянию на 16 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 128 962 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2737 летальных исходов, за минувшие сутки – 10 (Конотопский р-н – 3, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 121478 человек, из них за минувшие сутки – 509 (Конотопский р-н – 126, Ахтырский р-н – 56, Роменский р-н – 30, Сумской р-н – 284, Шосткинский р -н – 13).