Конотопчанин поехал в Киев и пропал

Приметы: рост 160-168 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.
При наличии информации звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.
Дмитрий Пономаренко и Владимир Авдасев 13 декабря днем поехали на автомобиле Hyundai Accent ловить рыбу на озеро Спольное, что в...
Отделением полиции №3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области устанавливается местонахождение 40-летнего Цыплакова Александра Евгеньевича, жителя...
Почти сутки продолжались поиски 15-летней девушки, которая с утра пошла в школу и домой не вернулась. Оказалось, что за это...
1 декабря около 7:20 15-летняя Анастасия Салай ушла из дома в пгт Краснополье в школу и до настоящего времени не...
В Сумской области полицейские разыскивают без вести пропавшую 11-летнюю Елену Полуян....