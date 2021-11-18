Конотопчанин поехал в Киев и пропал Максим Стоянець, 35 лет, житель г. Конотоп 6 апреля 2021 г. уехал в г. Киев, и с тех пор связь с ним потеряна и его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160-168 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. При наличии информации звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.