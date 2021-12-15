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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанам придется платить еще и абонплату водоканалу

Во исполнение требований закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и постановления Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 г. №808 «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг, предоставляемых потребителям по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг» (с изменениями), внесенными постановлением Кабинета Министров Украины от 01.09.2021 г. №928 КП «Горводоканал» Сумского городского совета с 01.02.2022 г. установлена плата за абонентское обслуживание, утвержденная приказом по предприятию от 31.12.2021 № 589.

Плата за абонентское обслуживание установлена в расчете на одного абонента/месяц на уровне:

1) для многоквартирных домов, в которых установлен узел коммерческого учета (с обслуживанием и заменой узла коммерческого учета):

– на услугу централизованного водоснабжения – 10,68 грн. с НДС;

– на услугу по централизованному водоотводу – 9,90 грн. с НДС.

2) для многоквартирных домов, в которых отсутствует узел коммерческого учета (без обслуживания и замены узла коммерческого учета):

– на услугу централизованного водоснабжения – 9,29 грн. с НДС;

– на услугу по централизованному водоотводу – 9,90 грн. с НДС

Напоминаем, что плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель уплачивает исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальному договору с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, включающий расходы исполнителя, связанные с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги. услуги, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями, начислением и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (в случае их наличия в здании потребителя), а также при выполнении других функций, связанных с обслуживанием исполнителем абонентов по индивидуальным договорам, сообщается на сайте предприятия.

Экономика Абонплата КП «Горводоканал»
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