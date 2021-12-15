Сумчанам придется платить еще и абонплату водоканалу

Плата за абонентское обслуживание установлена в расчете на одного абонента/месяц на уровне:
1) для многоквартирных домов, в которых установлен узел коммерческого учета (с обслуживанием и заменой узла коммерческого учета):
– на услугу централизованного водоснабжения – 10,68 грн. с НДС;
– на услугу по централизованному водоотводу – 9,90 грн. с НДС.
2) для многоквартирных домов, в которых отсутствует узел коммерческого учета (без обслуживания и замены узла коммерческого учета):
– на услугу централизованного водоснабжения – 9,29 грн. с НДС;
– на услугу по централизованному водоотводу – 9,90 грн. с НДС
Напоминаем, что плата за абонентское обслуживание – платеж, который потребитель уплачивает исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальному договору с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, включающий расходы исполнителя, связанные с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги. услуги, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями, начислением и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии (в случае их наличия в здании потребителя), а также при выполнении других функций, связанных с обслуживанием исполнителем абонентов по индивидуальным договорам, сообщается на сайте предприятия.
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