Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду На завтра на 9.00 назначено прекращение распределения электроэнергии КП «Горводоканал».

Об этом предупреждало АО «Сумыоблэнерго» еще на прошлой неделе. Даже перенесло отключение на два дня, поверив договоренностям с городскими властями. Однако сегодня на сессии Сумского горсовета депутаты не проголосовали за проекты решения, касающиеся водоканал и его долгов. «За» были только депутаты от «Батькивщины», один депутат от «ОПЗЖ» и мэр Александр Лысенко.

Как сообщил Данкору директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач, «На завтра назначено отключение. Если бы сегодня поддержали проект решения относительно финпомощи на 1,8 млн грн, то отключения бы не было». Он пока еще не знает, какие объекты отключат. «Сегодня будем вести переговоры с Облэнерго», - подытожил он.

По состоянию на 7 декабря 2021 года задолженность КП «Горводоканал» за услуги по распределению электрической энергии составляет 5,214 миллионов гривен.

При этом долг населения перед сумским водоканалом составляет более 56 миллионов гривен.

В сообщении АО «Сумыоблэнерго» не указано, какие именно объекты будут отключены, поэтому коммунальщики рекомендуют жителям города запастись водой.

В случае необходимости к объектам социальной инфраструктуры будет организован подвоз воды.