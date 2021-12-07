Сумские энергетики снова поверили городским властям и пока не отключат свет водоканалу АО «Сумыоблэнерго» откладывает прекращение распределения электроэнергии КП «Горводоканал».

Отключение КП «Горводоканал» Сумского городского совета было запланировано на 14 декабря 2021 года. Однако, учитывая проведенные переговоры с представителями городских властей и получение соответствующих гарантий положительного решения вопроса расчета за предоставленные услуги по распределению электрической энергии, АО «Сумыоблэнерго» приняло решение перенести дату прекращения распределения электрической энергии на 16 декабря 2021 года, с 9-00.

Отметим, что на 14.12.2021 задолженность КП «Горводоканал» Сумского городского совета перед АО «Сумыоблэнерго» за услуги по распределению электрической энергии составляет 4,944 млн грн.

АО «Сумыоблэнерго» напоминает о персональной ответственности руководства КП «Горводоканал» Сумского городского совета за последствия, связанные с частичным или полным прекращением электроснабжения, говорится в сообщении компании.

Напомним: на сегодня назначена внеочередная сессия горсовета, на которой, вероятно, и будет приниматься решение о погашении задолженности. На сайте горсовета пока нет проекта решения об этом…