Сумские патрульные задержали аккумуляторного вора (видео) В полночь на линию 102 пришел вызов на улицу Интернационалистов.

По словам заявителя, мужчина похитил аккумулятор из стоявшего во дворе автомобиля ВАЗ-2106.

Через несколько минут с момента получения сообщения патрульные заметили гражданина, который выходил с дворовой территории на улице Ивана Сирко. Он был очень похож на мужчину по ориентировке. Инспекторы остановили, чтобы проверить его. С собой у 41-летнего гражданина был рюкзак, в котором находился аккумулятор. На место прибыл владелец автомобиля, опознавшего свое имущество.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УКУ.