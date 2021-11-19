Сумские патрульные задержали аккумуляторного вора (видео)

По словам заявителя, мужчина похитил аккумулятор из стоявшего во дворе автомобиля ВАЗ-2106.
Через несколько минут с момента получения сообщения патрульные заметили гражданина, который выходил с дворовой территории на улице Ивана Сирко. Он был очень похож на мужчину по ориентировке. Инспекторы остановили, чтобы проверить его. С собой у 41-летнего гражданина был рюкзак, в котором находился аккумулятор. На место прибыл владелец автомобиля, опознавшего свое имущество.
Для выяснения обстоятельств произошедшего полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) УКУ.
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