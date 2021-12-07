В Сумах на переходах сбили двух женщин Около 17.30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Привокзальной.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 56-летний водитель автомобиля Dacia Sandero не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 33-летняя женщина получила телесные повреждения. Гражданку доставили в больницу для оказания помощи.

Еще одно ДТП с травмированными произошло через час на улице 20 лет Победы. На месте происшествия патрульные предварительно выяснили, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 32-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Гражданку врачи доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В обоих случаях на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.