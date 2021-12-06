Порошенко привіз десантникам в Авдіївку обладнання для відеорозвідки, зустрівся з волонтерами і вшанував пам’ять юного футболіста Степана Чубенка П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вкотре приїхав на Донеччину. В Авдіївці Порошенко передав комплекс батальйонного відеоспостереження 25-тій окремій повітряно-десантній бригаді. Більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій – повідомив Порошенко.

«Надзвичайно приємно сьогодні в історичній, героїчній Авдіївці серед наших військових героїчної «25- ки», яка з перших днів 2014 року покрила себе славою на найбільш небезпечних ділянках фронту. І сьогодні міцно тримає оборону, захищає українську землю, славлячи традиції українських ЗСУ, Десантно-штурмових сил. Свого часу ці війська були створені як окремий вид Збройних сил і повністю виправдали своє призначення», - наголосив Порошенко.

Більше 5 тисяч українців перерахували кошти для забезпечення системами відеоспостереження на передовій, половину необхідної суми додав Фонд Порошенка.

«Я хочу подякувати волонтерам ГО «Справа громад» та «Брати по Зброї» за дуже класну ініціативу. Це унікальний проект – встановлення і оснащення всієї лінії зіткнення системою відеорозвідки, спостереження. Де будуть прилади нічного бачення, камери з великим зумом, які будуть чітко відзначати будь-який рух ворожих сил. Зараз із урахуванням підвищення напруження на фронті це додаткові переваги. Почали ми це з 10-ї Гірсько-штурмової бригади, яку змінила зараз 95-та. Ми, до речі, вітали їх вчора з ювілеєм. Повністю оснащена вся бригадна смуга оборони системою відеоспостереження», - нагадав Петро Порошенко.

«Потім я попросив, щоб другим етапом у нас була Авдіївка. Ми вже поставили один батальйонний комплект, зараз буде дуже цікаво почути, який досвід бойового застосування цієї системи відеоспостереження», - зазначає Порошенко.





«Це означає, що і у снайперів, які привезені з Росії, і в російських найманців з ПВК Вагнер, і в кадрових російських військовослужбовців збройних сил Росії не буде можливості вести атаки, вести полювання на наших воїнів. Наші воїни будуть сидіти у безпечному місці. Будуть встановлені камери, які будуть фіксувати рух, і відповідно буде протидія, починаючи з контрснайперських груп і завершуючи використанням в тому числі і протитанкових, і повітряних включно за даними дронів сил для того, щоб не дати росіянам організувати наступ. Ми твердо переконані, що передаємо це у професійні руки і цей досвід буде дуже позитивним», - наголосив Порошенко.

Порошенко зауважив, що у 2021 році, як і в 2014, Україна також потребує об’єднання зусиль для відсічі Путіну, для відсічі російському агресору. «І якщо ми будемо успішні, врешті-решт Путін опиниться на лаві підсудних в Гаазькому трибуналі. Так і буде», - резюмує п’ятий Президент.





Традиційно команда «Європейської Солідарності» привезла бійцям на передову фрукти – цього разу мандарини.

Порошенко в Авдіївці також оглянув споруди, які у серпні зазнали руйнувань під час ворожих обстрілів. «Це - фактично умови, в яких живуть наші військові, в яких живуть мирні мешканці. Авдіївка стала символом незламності. У січні 2017 року, коли температура була мінус 25, навмисно бойовики перебили електроенергію, перебили постачання газу. І фактично без світла, без тепла і без газу 25-ти тисячна Авдіївка залишилася на довгі тижні», - нагадав Порошенко.

«Тоді я прийняв рішення безумовно надати можливість евакуації міста. Більше 100 одиниць транспорту було запропоновано для того, щоб хто хоче, міг їхати. Поїхали буквально декілька дітей, яких тоді треба було евакуювати з міста. Я хочу подякувати мешканцям Авдіївки за те, що вони не злякалися, не здалися, не втекли. І в той «холодомор», який Путін намагався організувати в Авдіївці для того, щоб мешканці вийшли, а вони зайняли ці приміщення - люди на це не повелися», - наголосив Петро Порошенко.

«Тоді нам вдалося прийняти рішення, і ми за дуже короткий термін забезпечили енергозабезпечення, підведення лінії електропередач, підведення газопостачання, підведення і забезпечення теплом, незалежне від окупованої території», - говорить Порошенко.

«Сьогодні холод теж є зброєю Путіна - на жаль, через безпорадність і некомпетентність української влади. Весною і влітку цього року треба було купляти вугілля, газ – закачувати його у підземні сховища. Купляти його по 200 доларів тоді, а не по 1400, як купляє, на жаль, зараз влада, та й то - купити не може. У нас вже під загрозою холоду опинилася вся країна», - обурився Петро Порошенко.

Він застеріг українську владу від того, щоб «повзти до Путіна, просити в нього на колінах газ». «Коли весь світ застосував санкції після Білорусі – влада виправдовує зняття обмежень. 3 мільярди доларів за три роки на закупівлю російського вугілля – це фінансування агресора. В тому числі і окремі представники фракції «Слуги народу», грабуючи Енергоатом, наживаються на цьому», - констатує Петро Порошенко.

«Ми маємо на сьогоднішній день захистити країну від енергетичних викликів. Перше – захисту потребує людина. І кожен українець повинен розуміти, що в умовах, коли різко підвищуються тарифи, має гарантовані субсидії, щоб видатки на комунальні послуги не перевищували 10-15%. Захисту потребує громада. Зараз з кишені кожної громади влада витягає кошти, і 70% громад залишились банкрутами. Ми маємо з державного бюджету ці кошти громадам повернути», - наголошує Порошенко.

«Третя позиція: не має постраждати економіка, бо сьогодні український газ підприємства купують за ціною вище 40 тисяч гривень. При цьому вони мають бути конкурентоздатними на зовнішніх ринках. Ми вимагаємо від влади, щоб конкурентоздатність української економіки була забезпечена», - закликає лідер «Європейської Солідарності».

«Четверта позиція – це безпека країни. Щоб енергетична гібридна зброя, яку використовує проти України Путін, не вплинула на рівень безпеки української держави. Ми вимагаємо провести засідання РНБО за участі лідерів фракцій. Ситуація потребує об’єднання», - резюмує Петро Порошенко.





На одному з блок-постів п’ятий Президент поспілкувався із бійцями і подякував їм за службу. Лідер «Європейської Солідарності» також сказав, що буде ініціювати нагородження правоохоронців, які зупинили на блок-посту екс-заступника міністра внутрішніх справ, звільненого під тиском суспільства за ганебну поведінку і погрози на адресу захисників країни.

Порошенко також побував у Краматорську, де вшанував пам’ять юного патріота Степана Чубенка і зустрівся з волонтерами Донбасу.

«Степан був справжнім патріотом. «Футбол для мене – більше, ніж життя, і більше, ніж життя – це Україна» - це сказала дитина у віці 16 років. Це приклад служіння. Це - кардинальна відмінність від тих, кому «какая разница». І для мене Степан Чубенко завжди залишається символом», - сказав він.

Як відомо, команда «Європейської Солідарності» Донеччини ініціювала рішення про встановлення пам’ятника Степанові Чубенку у Краматорську, біля входу на стадіон, де проводилися турніри. П’ятий Президент України нагадав, що хлопця схопили бойовики за те, що він мав стрічку жовтого і блакитного кольорів, а ще у нього був шарф ФК «Карпати». «Я, до речі, хочу звернутися до ФК «Карпати», щоб увічнили пам’ять Степана і там», - додав лідер «Євросолідарності».

Петро Порошенко також відзначив величезний внесок у спільну боротьбу за Україну місцевих волонтерів, які допомагають українській армії з 2014 року. Порошенко вручив подяки від команди «Європейської Солідарності» з нагоди Міжнародного дня волонтера.