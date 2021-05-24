В фонтане на Театральной в Сумах оголенные провода прикрыли пластиковыми бутылками Оригинально поступили подрядчики, которые обустраивали фонтан на Театральной площади, на который в прошлом году потратили десятки миллионов гривен из горбюджета.

Оголенные провода, выступающие из фонтана прикрыты пластиковыми бутылками. Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин. «Фонтан на Театральной. Новый! Часть не работает, использование бутылок - это шедевр. Интересно, обслуживающая фирма во сколько оценила свою изобретательность?» - спрашивает он.