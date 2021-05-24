В фонтане на Театральной в Сумах оголенные провода прикрыли пластиковыми бутылками

Оголенные провода, выступающие из фонтана прикрыты пластиковыми бутылками. Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.
«Фонтан на Театральной. Новый! Часть не работает, использование бутылок - это шедевр. Интересно, обслуживающая фирма во сколько оценила свою изобретательность?» - спрашивает он.
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