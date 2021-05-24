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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:251076

В фонтане на Театральной в Сумах оголенные провода прикрыли пластиковыми бутылками

Оригинально поступили подрядчики, которые обустраивали фонтан на Театральной площади, на который в прошлом году потратили десятки миллионов гривен из горбюджета.

Оголенные провода, выступающие из фонтана прикрыты пластиковыми бутылками. Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.

«Фонтан на Театральной. Новый! Часть не работает, использование бутылок - это шедевр. Интересно, обслуживающая фирма во сколько оценила свою изобретательность?» - спрашивает он.

Фото
Общество Дырища ЖКХ Фонтан на Театральной
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