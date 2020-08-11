Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:12815

Сумские коммунальщики поливают газоны после дождя

После поручение мэра Сум Александра Лысенко коммунальщики бросились поливать зеленые насаждения, несмотря на нехватку денег.

Правда, поливают сразу после ливня, который прошел ночью. Фото опубликовал в Фейсбуке сумчанин Константин Голиус.

«Сказали поливать... значит поливать...», - прокомментировал он.

Общество Дырища ЖКХ Полив
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Мэр Сум заметил сухие деревья, но денег нет
19.07.2021 11:29

Мэр Сум заметил сухие деревья, но денег нет

Мэр Сум Александр Лысенко поручил усилить работу по поливу деревьев в городе....

В Сумах, ожидая транспорт, люди сидят вместо лавочки на урне
28.05.2021 16:33

В Сумах, ожидая транспорт, люди сидят вместо лавочки на урне

Сумчанка Людмила Сторчунова написала в Фейсбуке о ситуации с отсутствующей остановкой на Белопольском шоссе....

Дырища ЖКХ: Сумской Дворец детей и юношества вторую неделю без воды
18.05.2021 15:23

Дырища ЖКХ: Сумской Дворец детей и юношества вторую неделю без воды

Из-за установки самого высокого флагштока для национального флага Украины, инициатором которого был губернатор Сумщины Василий Хома, два учебных заведения в...

В Сумах новый фонтан начал протекать (видео)
15.10.2020 15:26

В Сумах новый фонтан начал протекать (видео)

Официально открытые 4 дня назад фонтаны на Театральной площади уже немножко испортились....

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум
11.08.2020 15:18

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум

Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской....

Новости

На Сумщине еще 17 случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 08:39
Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля
19.07.2021 11:14
На Сумщине легковушка врезалась в столб: травмирован воитель
Сегодня 14:56
У Сумах оголосили конкурс проєктів для участі у фестивалі «Ніч міста»
Сегодня 14:30
Главе Сумского апелляционного суда объявлен выговор
Сегодня 13:38
На Сумщине решили оптимизировать медколледжи
Сегодня 13:09
На Сумщине COVID-19 унес жизнь женщины, приехавшей из РФ и успевшей заразить односельчан
Сегодня 12:46
Сотрудника СБУ, подозреваемого в нападении на сумских пограничников, отстранили от должности
Сегодня 12:32
Поваленные деревья и молния, включившая фонтан: как прошла ночь в Сумах
Сегодня 12:26
Виставку світлин нацгвардійця Віталія Марківа презентували у Сумах
Сегодня 12:21
В центре Сум хотят создать Аллею Героев АТО
Сегодня 12:07
Сумские хоккеистки стартовали на чемпионате Европы
Сегодня 11:49
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
Сегодня 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
Вчера 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
Вчера 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
Вчера 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
Вчера 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
19.07.2021 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.