Сумские коммунальщики поливают газоны после дождя

Правда, поливают сразу после ливня, который прошел ночью. Фото опубликовал в Фейсбуке сумчанин Константин Голиус.
«Сказали поливать... значит поливать...», - прокомментировал он.
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