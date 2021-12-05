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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:2247

Сумской и шосткинский хоккеисты помогли сборной взять «серебро»

10-12 декабря в Паредесе (Португалия) проходил EuroHockey Indoor Junior Championship II.

6 сборных играли по кругу за право отобраться в элитный дивизион чемпионата в 2023 году. Сборная Украины с Денисом Хмаренко из СДЮШОР «Динамо» (Сумы) и Егором Махотковым из КДЮСШ «Барса» (Шостка) заняла второе место, выиграв три встречи – у Ирландии 8:3, Дании 7:5 и Португалии 5:4 и проиграв две – белорусам 4:7 и хорватам 6:7.

Первые две команды – Беларусь и Украина – вышли в элиту.

Спорт Индорхоккей
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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