Сумской и шосткинский хоккеисты помогли сборной взять «серебро»

6 сборных играли по кругу за право отобраться в элитный дивизион чемпионата в 2023 году. Сборная Украины с Денисом Хмаренко из СДЮШОР «Динамо» (Сумы) и Егором Махотковым из КДЮСШ «Барса» (Шостка) заняла второе место, выиграв три встречи – у Ирландии 8:3, Дании 7:5 и Португалии 5:4 и проиграв две – белорусам 4:7 и хорватам 6:7.
Первые две команды – Беларусь и Украина – вышли в элиту.
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