Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

Автор – телережисер, журналіст, редактор українського сайту «Кобза» (Канада), колажист, котрий виробив власний стиль «hideseam» (прихований шов).
Олександр Гвоздик займається колажами понад 30 років і вважає цей вид творчості одним із видів Гри в бісер, описаної в однойменній книзі Германа Гессе: «Гра в бісер – це гра всім змістом і всіма вартостями нашої культури, майстер грає ними десь так, як у добу розквіту живопису художник грав барвами своєї палітри».
Виставка працюватиме з 14 грудня по 9 січня (вул. Соборна, 27).
Відвідання галереї можливе за наявності:
• документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (для іноземців – іноземний сертифікат);
• негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту (термін дії 72 години);
• COVID-сертифіката про одужання.
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