«Сумытеплоэнерго» заявило о проблемах с поставками угля На аппаратном совещании при мэре Сум 13 декабря представитель ООО «Сумытеплоэнерго» заявил о проблемах с поставками твердого топлива.

Несмотря на это, предприятие работает в штатном режиме. Теплоноситель подается всем потребителям в полном объеме.

КСПУ тоже работает в штатном режиме. По словам ее представителя Ирины Рыбальченко, за ноябрь сумчанам насчитали оплату на уровне тарифов прошлого года – это 61% от суммы по новым тарифам. 12 млн. за горожан заплатит бюджет г. Сумы согласно подписанному меморандуму, пишет Ваш шанс.