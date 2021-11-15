«Сумытеплоэнерго» заявило о проблемах с поставками угля

Несмотря на это, предприятие работает в штатном режиме. Теплоноситель подается всем потребителям в полном объеме.
КСПУ тоже работает в штатном режиме. По словам ее представителя Ирины Рыбальченко, за ноябрь сумчанам насчитали оплату на уровне тарифов прошлого года – это 61% от суммы по новым тарифам. 12 млн. за горожан заплатит бюджет г. Сумы согласно подписанному меморандуму, пишет Ваш шанс.
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