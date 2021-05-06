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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:47499

Мэр Сум хочет ввести маршруты-дублеры

В Сумах подумают о введении новых маршрутов для коммунального транспорта.

На аппаратном совещании в Сумской мэрии 22 ноября мэр Александр Лысенко дал поручение руководству КП «Электроавтотранс» и горотдела транспорта проработать возможность организации новых маршрутов для коммунального транспорта, пишет Ваш шанс.

- У нас приближается транспортный конкурс, в котором будет принимать участие и КП, хотя у коммунальных транспортников есть все возможности получить пролонгацию от исполкома и конкурсной комиссии. Но, возможно, нужно вводить и новые маршруты, - заявил он. - Они могут быть параллельными с маршрутами частных перевозчиков. Например, мы ввели маршрут № 14 «Героев Крут - Аэропорт». Да, он дублирует маршрут частных перевозчиков. Но мы не можем допустить ситуацию, когда перевозчик не выполняет условий договора и громада страдает от этого. Пусть будут новые маршруты, мы немного поменяем схему движения до конкурса. Чтобы перевозчик сразу понимал, что на конкурсе того или иного маршрута не будет. Чтобы такого не было, что мы не можем на маршрут пустить коммунальный транспорт, потому что там есть частник. А частник в итоге работает спустя рукава… И тупик. Так быть не должно.

Общество Коммунальный транспорт Новые маршруты
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