Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:49491

В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ

Мэр Сум Александр Лысенко во время еженедельного аппаратного совещания сообщил, какие варианты рассматриваются сейчас в мэрии.

По его словам, с целью подготовки уже к следующему отопительному сезону создана соответствующая комиссия, занимающаяся подготовкой предложений по осуществлению процедуры подачи теплоносителя в Ковпаковском микрорайоне во время отопительного периода 2022-2023 годов.

Александр Лысенко рассказал, что сейчас происходит рассмотрение трех возможных вариантов для решения вышеупомянутого вопроса: «Первый вариант – это передача КСПУ в собственность громады. Есть определенные договоренности, сегодня будет совещание на заводе с нашими специалистами с участием генерального директора. Второй вариант – это постройка соответствующей «перемычки» между ТЭЦ и КСПУ, а третий – построение модульной котельной».

Он поручил своему заместителю Николаю Войтенко, который является главой вышеупомянутой комиссии, держать на личном контроле этот вопрос и еженедельно проводить соответствующие совещания и предоставлять отчетность об их результатах. Отчитываться необходимо будет и перед депутатским корпусом, ведь, как отметил Александр Лысенко, именно они будут принимать решение о финансировании расходов, касающихся устранения проблемной ситуации, связанной с обеспечением теплом потребителей КСПУ.

Общество КСПУ Отопление
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах пять домов и несколько общежитий остались без тепла
01.12.2021 12:36

В Сумах пять домов и несколько общежитий остались без тепла

На утро 1 декабря пять многоэтажек и несколько общежитий Сумского национального аграрного университета остались без отопления....

Треть сумчан снова могут оказаться без отопления
22.11.2021 11:46

Треть сумчан снова могут оказаться без отопления

У КСПУ новая проблема - не чем заплатить за электроэнергию....

Под прицелом: почему для трети сумчан отопительный сезон начался на три недели позже? (видео)
20.11.2021 20:14

Под прицелом: почему для трети сумчан отопительный сезон начался на три недели позже? (видео)

Начало отопительного сезона в Сумах на три недели задержали в почти трехстах многоэтажках....

В Сумах 11 жилых домов до сих пор без тепла
15.11.2021 09:18

В Сумах 11 жилых домов до сих пор без тепла

Отопительный сезон, который официально стартовал в Сумах 4 недели назад, до сих пор не наступил для жителей 11 многоэтажек....

В КСПУ заявили об угрозе срыва теплоснабжения трети Сум
12.11.2021 21:51

В КСПУ заявили об угрозе срыва теплоснабжения трети Сум

На сайте ООО «Котельная Северного промузла» жалуются на порывы на тепловых сетях после запуска котельной....

view counter
view counter

Статьи

Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.