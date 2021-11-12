В Сумах рассматривают три варианта решения проблемы КСПУ Мэр Сум Александр Лысенко во время еженедельного аппаратного совещания сообщил, какие варианты рассматриваются сейчас в мэрии.

По его словам, с целью подготовки уже к следующему отопительному сезону создана соответствующая комиссия, занимающаяся подготовкой предложений по осуществлению процедуры подачи теплоносителя в Ковпаковском микрорайоне во время отопительного периода 2022-2023 годов.

Александр Лысенко рассказал, что сейчас происходит рассмотрение трех возможных вариантов для решения вышеупомянутого вопроса: «Первый вариант – это передача КСПУ в собственность громады. Есть определенные договоренности, сегодня будет совещание на заводе с нашими специалистами с участием генерального директора. Второй вариант – это постройка соответствующей «перемычки» между ТЭЦ и КСПУ, а третий – построение модульной котельной».

Он поручил своему заместителю Николаю Войтенко, который является главой вышеупомянутой комиссии, держать на личном контроле этот вопрос и еженедельно проводить соответствующие совещания и предоставлять отчетность об их результатах. Отчитываться необходимо будет и перед депутатским корпусом, ведь, как отметил Александр Лысенко, именно они будут принимать решение о финансировании расходов, касающихся устранения проблемной ситуации, связанной с обеспечением теплом потребителей КСПУ.