В Сумах пройдут сразу несколько чемпионатов по панкратиону и грэпплингу 9-12 декабря в манеже СумГУ пройдут несколько чемпионатов Украины по панкратиону и грэпплингу

9-11 декабря – чемпионат Украины по панкратиону и чемпионат Украины по грэпплингу, которые будут отборочными турнирами в сборные на 2022 год; 11-12 декабря – чемпионат Украины по грэпплингу среди учеников.