В Сумах пройдут сразу несколько чемпионатов по панкратиону и грэпплингу

9-11 декабря – чемпионат Украины по панкратиону и чемпионат Украины по грэпплингу, которые будут отборочными турнирами в сборные на 2022 год;
11-12 декабря – чемпионат Украины по грэпплингу среди учеников.
Міська галерея запрошує з вівторка, 7 грудня, на виставку живопису Дар’ї БЕЗКОСТОЇ «Modjo»....
Сегодня, 4 декабря, в Сумах пройдет повторный матч 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....
Сегодня, 4 декабря, сумская объединенная команда «Технология-Агросвит» в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины по футзалу встретится в Киеве с...
3-4 декабря в Сумах пройдут матчи 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....
С 3 по 6 декабря в манеже СумГУ одновременно состоится II тур женского и мужского чемпионата Украины по индорхоккею....