Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:0686

В Сумах пройдут сразу несколько чемпионатов по панкратиону и грэпплингу

9-12 декабря в манеже СумГУ пройдут несколько чемпионатов Украины по панкратиону и грэпплингу

9-11 декабря – чемпионат Украины по панкратиону и чемпионат Украины по грэпплингу, которые будут отборочными турнирами в сборные на 2022 год;

11-12 декабря – чемпионат Украины по грэпплингу среди учеников.

Спорт Анонс Грэпплинг Панкратион
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумська міська галерея запрошує на виставку Дар’ї Безкостої
Вчера 08:32

Сумська міська галерея запрошує на виставку Дар’ї Безкостої

Міська галерея запрошує з вівторка, 7 грудня, на виставку живопису Дар’ї БЕЗКОСТОЇ «Modjo»....

Сумские баскетболисты сыграют с «Мариуполем» (трансляция)
04.12.2021 10:00

Сумские баскетболисты сыграют с «Мариуполем» (трансляция)

Сегодня, 4 декабря, в Сумах пройдет повторный матч 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины
04.12.2021 09:00

Сегодня сумские футзалисты сыграют в кубке Украины

Сегодня, 4 декабря, сумская объединенная команда «Технология-Агросвит» в рамках третьего предварительного этапа Кубка Украины по футзалу встретится в Киеве с...

Сумские баскетболисты примут лидера (трансляция)
02.12.2021 16:33

Сумские баскетболисты примут лидера (трансляция)

3-4 декабря в Сумах пройдут матчи 6-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

В Сумах пройдет тур чемпионата Украины по индорхоккею
02.12.2021 09:26

В Сумах пройдет тур чемпионата Украины по индорхоккею

С 3 по 6 декабря в манеже СумГУ одновременно состоится II тур женского и мужского чемпионата Украины по индорхоккею....

Новости

На следующей неделе Сумы могут остаться без водоснабжения
Сегодня 15:55
На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 274 человек
Сегодня 08:52
Процес декларування стає простіше!
Сегодня 15:45
В Белопольской ДЮСШ ремонтируют спортзал
Сегодня 15:43
В Шостке в ДТП пострадали супруги-пешеходы (видео)
Сегодня 15:39
В Сумах пройдут сразу несколько чемпионатов по панкратиону и грэпплингу
Сегодня 15:06
На Сумщине взяли под стражу мужчину, который лишил жизни собутыльника
Сегодня 14:22
На Сумщине водитель уплатит штраф за то, что врезался в корову
Сегодня 13:33
В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 13:30
На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст
Сегодня 13:13
В Сумах не работает светофор на перекрестке ул. Харьковская и ул. Героев Сумщины
Сегодня 12:56
Усиление карантина на новогодние праздники не планируется
Сегодня 12:39
view counter
view counter

Статьи

Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
Вчера 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
Вчера 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
Вчера 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
06.12.2021 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Якби не було Майдану, ми б сьогодні були губернією Російської Федерації, - Кличко на «Діалогах про гідність» у річницю побиття студентів ®
01.12.2021 13:14
НАШ КРАЙ: Медицина має бути для людей, а не для «маршрутів»
01.12.2021 12:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.