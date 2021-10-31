Сумчанин вошел в состав Всемирного совета грэпплинга

Наш земляк вошел в новый состав Всемирного совета грэпплинга. Об этом сообщили в штаб-квартире организации United World Wrestling, под эгидой которой популяризирует грэпплинг World Grappling Committee.
В Сумах продолжается чемпионат Украины по грэпплингу и панкратиону....
С 9 по 11 декабря в Сумах проходят чемпионаты Украины по грэпплингу и панкратиону....
9-12 декабря в манеже СумГУ пройдут несколько чемпионатов Украины по панкратиону и грэпплингу...
Три медали завоевали сумчане в последний день чемпионата мира по греплингу, который проходил в Белграде....
Наконец и у Сумщины есть медаль чемпионата мира по грепплингу, который продолжается в Белграде....