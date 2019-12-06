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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:29206

Сумчане взяли еще три медали на чемпионате мира по грепплингу

Три медали завоевали сумчане в последний день чемпионата мира по греплингу, который проходил в Белграде.

Серебро в весовой категории до 53 кг завоевала Виктория Синявина. Бронзовую награду надел Дмитрий Неткачев, одержав досрочную победу в последнем поединке. Также серебряным призером стал Эдуард Житков, воспитанник сумской школы греплинга и вольной борьбы, который представлял г. Киев.

«Мы возвращаемся с победами, но не теряем время и начинаем готовиться к чемпионату мира по панкратиону, который состоится через две недели в Харькове», - написал главный тренер сборной сумчанин Сергей Чередниченко.

Спорт Грэпплинг
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