Сумчане взяли еще три медали на чемпионате мира по грепплингу

Серебро в весовой категории до 53 кг завоевала Виктория Синявина. Бронзовую награду надел Дмитрий Неткачев, одержав досрочную победу в последнем поединке. Также серебряным призером стал Эдуард Житков, воспитанник сумской школы греплинга и вольной борьбы, который представлял г. Киев.
«Мы возвращаемся с победами, но не теряем время и начинаем готовиться к чемпионату мира по панкратиону, который состоится через две недели в Харькове», - написал главный тренер сборной сумчанин Сергей Чередниченко.
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