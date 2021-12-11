В Ахтырке спасатели оперативно ликвидировали пожар в доме

Звонил внук пожилой хозяйки, обнаруживший задымление внутри здания.
Уже через 6 минут на место вызова прибыл дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в одной из комнат происходило тление домашних вещей, макулатуры и дивана, на котором они находились. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. В 21:21 пожар локализовали, а в 21:44 – ликвидировали.
Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как было установлено, внук с пожилой бабушкой вовремя эвакуировались. Врачи предоставили женщине необходимую помощь. Госпитализация не пригодилась.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – короткое замыкание электросети, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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