В Ахтырке спасатели оперативно ликвидировали пожар в доме 10 декабря в 21:04 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Тургенева в г. Ахтырка.

Звонил внук пожилой хозяйки, обнаруживший задымление внутри здания.

Уже через 6 минут на место вызова прибыл дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в одной из комнат происходило тление домашних вещей, макулатуры и дивана, на котором они находились. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. В 21:21 пожар локализовали, а в 21:44 – ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, внук с пожилой бабушкой вовремя эвакуировались. Врачи предоставили женщине необходимую помощь. Госпитализация не пригодилась.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – короткое замыкание электросети, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.