Юлия Джима в ТОП-15 на Кубке мира Белорусская феерия в спринтах австрийского Хохфильцена продолжилась и у девушек.

Только на еще более высоком уровне, чем у мужчин. Уж если в Остерсунде Анна Сола даже с промахом забегала на подиум, то редкую для себя идеальную стрельбу она просто обязана была использовать по максимуму! По чистой скорости Сола привычно уже была в тройке сильнейших, а если учесть, что многие соперницы испытывали большие проблемы с местным стрельбищем, преимущество в почти 47 секунд над ближайшей оппоненткой не должно удивлять. Хотя все равно удивляет… В воскресном персьюте белоруска как минимум добрую половину гонки будет идти в гордом одиночестве, пишет biathlon.com.ua.

Конкуренцию Анне могла составить разве что Жюстин Бреза-Буше, ставшая быстрейшей лыжницей в этой гонке. Но только при чистой стрельбе, чего француженке сделать сегодня не удалось: два круга штрафа – и неофициальный титул «лучшей из остальных».

Третьей, отстав на три секунды от Бреза-Буше, финишировала Марте Олсбю Ройселанд. И эта бронза оказалась для норвежки с золотым отливом. Точнее, с желтым – поскольку набранные баллы принесли Марте лидерский биб Кубка мира!

В украинской команде лучшей уже привычно стала выпускница СумГУ Юлия Джима, которой добиться этого не помешали даже два круга штрафа. В очередной раз отмечаем блестящую борьбу Юли на последнем круге! На этих километрах украинка отыграла три позиции и в итоге финишировала 15-й. Небольшой, но яркий штрих: после стойки Джима имела 7-секундный перевес над сенсацией начала сезона Эльвирой Эберг – и удержала перевес над быстроногой шведкой! А вдобавок на последнем километре обошла ногами олимпийскую чемпионку в спринте Стину Нильссон!

Может занести себе эту гонку в актив и Елена Билосюк, которая, несмотря на круг штрафа, финишировала достаточно высоко – 24-й. Напомним, именно Джиму и Билосюк старший тренер команды Урош Велепец еще перед стартом сезона называл среди тех, кто уже отобрался на Олимпиаду. Но девушки уверенно доказывают право на путевку в Пекин своими результатами.

Еще одной выпускнице СумГУ Ольге Абрамовой пришлось стартовать в режиме «с корабля на бал»: из-за задержки в получении результатов тестов на коронавирус, которые вовремя не пришли из Австрии, Ольга только сегодня получила аккредитацию на этап и в гонке приняла участия, не имея перед тем возможности потренироваться на стадионе. Ждать в этой ситуации высокого результата было сложно. Но Оля. По крайней мере, неплохо справилась с огневыми рубежами, лишь раз зайдя на круг штрафа. Но по чистой скорости Оля проявила себя слабее остальных наших девушек, и на финише заняла лишь 84-ю строчку.

Для Дарьи Блашко и Ирины Петренко гонка оказалась крайне неудачной – с двумя промахами у каждой девушки не сумели пробиться даже в персьют, заняв в итоговом протоколе 68-е и 75-е места соответственно. Перед завтрашней эстафетой Урошу Велепецу придется поломать голову…

Экс-лидер Кубка мира Лиза Тереза Хаузер не смогла воспользоваться помощью «домашних стен». Ъотя после стрельбы лежа шла очень высоко, но не свойственные для себя два промаха в стойке вынудили довольствоваться лишь 26-м местом. И в тотале австрийку обошла не только Олсбю Ройселанд, но и Динара Алимбекова, показавшая сегодня восьмой результат в спринте.

Среди украинских девушек в топ-тридцатке – только Юлия Джима, которая за счет отличного спринта поднялась еще на три строчки, и теперь идет 17-й. В Кубке наций, несмотря на отсутствие сильного третьего результата, наша команда сумела также подняться – на одну строчку, до девятого места.

Завтра в Хохфильцене пройдут женская эстафета и гонка преследования у мужчин.

Спринт. Женщины

1. Анна Сола (0+0) 20:44,4

2. Жюстин Бреза (1+1) +46,8

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +50,3

...

15. Юлия Джима (0+2) +1:32,9

24. Елена Билосюк (1+0) +1:44,3

68. Дарья Блашко (1+1) +2:58,3

75. Ирина Петренко (2+0) +3:12,6

84. Ольга Абрамова (0+1) +3:25,8