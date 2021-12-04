Сумской биатлонист «в очках» на Кубке мира Дебютная гонка третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене стала нестандартной еще до старта.

В мужском спринте тренеры команд-лидеров распределили своих спортсменов в поздние стартовые группы, и интрига в гонке жила намного дольше, чем обычно – последним номером в гонку ушел экс-чемпион мира Доминик Виндиш. Добавляло вероятности неожиданностей и традиционно коварный подход к стадиону в Хохфильцене, а также гулявший на стрельбище ветерок, пишет biathlon.com.ua.

Украинским ребятам важно было продемонстрировать прогресс относительно Остерсунда, чтобы перед сбором, который начнется на следующей неделе, понимать, что работа идет в правильном направлении. И гонка выдалась очень оптимистичной для нашей команды. Трое из пяти парней показали очень достойное время, финишировав в зачетной зоне, обеспечив хорошие очки для Кубка наций.

Лучший результат в команде – у Артема Примы, который, надеемся, уже полноценно возвращается после болезни. Сегодня Артем на опыте четко отработал на огневых рубежах. И хотя на финишный круг немного не хватило сил, в итоговом протоколе получился очень достойный результат – 17-й.

Еще одним ярким подтверждением набора формы нашими мужчинами стала скорость Дмитрия Пидручного. По чистому ходу наш капитан впервые в сезоне для украинских биатлонистов показал время в топ-12! К сожалению, сопровождалось это двумя промахами – по одному на каждом рубеже. И хотя на последнем круге Пидручный отыграл четыре позиции, на финише он секунду уступил времени Примы, финишировав с 18-м результатом.

Третий зачетный результат принес команде наш Антон Дудченко, который потерял многовато времени в скорострельности и с одним промахом стал 27-м.

Уроженка Сумщины Артема Тищенко старший тренер команды Юрай Санитра решил привлечь в команду на этап Кубка мира, даже несмотря на не самые лучшие результаты неделю назад на кубке IBU. И, надо сказать, доверие тренера Артем оправдал. Вряд ли можно было ожидать, что восстанавливающийся от последствий коронавируса Тищенко вдруг начнет блистать чистым ходом. Но Артем вполне надежно отработал на огневом рубеже, с одним кругом штрафа, а борьбой на последнем круге наверняка добавил себе очков в глазах Санитры, когда тренер будет определять эстафетный состав. В итоге у Тищенко 48-е время и путевка в гонку преследования.

А вот пятый из украинцев наш Богдан Цымбал в персьют отобраться не сумел: помешала в первую очередь неточная стрельба – Богдан трижды заходил на круг штрафа и финишировал лишь на 89-й позиции. Пожалуй, на старте сезона результаты Цымбала наименее соответствуют ожиданиям тренеров команды и болельщиков. Но время для иправления ошибок в этом сезоне еще есть.

Ну а первую победу в карьере на уровне Кубка мира одержал Йоханнес Кюн, прервавший череду не самых успешных гонок для немецкого биатлона. Сегодня он буквально пролетел по трассе, показав лучшее время чистого хода! Кюн стартовал одним из первых, и соперники шли по его результату. Более того, после промаха в стойке, время Йоханнеса впоследствии смогли превзойти четверо соперников. Но какую же скорость развил немец на последнем круге! Все конкуренты в борьбе за высокие места на последних километрах уступили Кюну по 15 и более секунд!

Чуть было не продолжил череду шведских побед в спринте Мартин Понсилуома. На фоне неудачи в стрельбе Себастьяна Самуэльссона (три промаха), его партнер по сборной ограничился одним штрафом в лежке и в итоге уступил лишь Кюну – второй с отставанием 14 секунд.

Ну а бронзовая ступень подиума стала по-настоящему сенсационной! Представитель Беларуси Антон Смольский провел пока лучший старт в своей карьере! Два нуля на огневых рубежах обеспечили ему лучшее время перед последним кругом! И хотя двух соперников ему пришлось пропустить, призовое место Смольский все же смог отстоять в острейшем противостоянии с Александром Логиновым и Тарьем Бё! Лучшим результатом Антона до сегодняшнего дня было 14-е место в марте прошлого года в Контиолахти. А на подиумах в соревнованиях сильнейших беларусские мужчины не были с сезона 2016/17, когда Владимир Чепелин завоевал бронзу в индивидуальной гонке в Остерсунде! Добавил настроения нашим северным соседям и Дмитрий Лазовский, финишировавший в топ-десятке.

В общем зачете Кубка мира два лидера провели не самый лучший старт: Ветле-Сьястад Кристансен с одним промахом финишировал 16-м, а его главный конкурент Себастьян Самуэльссон, от души побегав по кругам штрафа, тем не менее, оказался на две строчки выше. И сейчас разрыв между ними сократился до одного очка в пользу норвежца! А вот Йоханнеса Бё с третьей позиции тотала отодвинули аж на шестую – поскольку трехкратный обладатель Кубка мира на этот раз был еще менее похож на себя: допустив три ошибки на рубежай, Бё-младший финишировал 29-м.

Двое украинцев по-прежнему удерживают позиции в топ-тридцатке: Дмитрий Пидручный идет 24-м, Антон Дудченко – 28-м. В Кубке наций наша команда сохранила шестую позицию, сравнявшись, правда, по очкам с феноменально отработавшими спринт белорусами.

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Кюн (0+1) +26:05,0

2. Мартин Понсилуома (1+0) +14,3

3. Антон Смольский (0+0) +20,5

...

17. Артем Прима (0+0) +54,3

18. Дмитрий Пидручный (1+1) +55,6

27. Антон Дудченко (0+1) +1:10,1

48. Артем Тищенко (1+0) +1:40,0

89. Богдан Цымбал (0+3) +2:47,9